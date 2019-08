- Twitter sperrt Accounts in Hongkong

Twitter hat mehr als 200.000 Accounts gesperrt, über die - nach Meinung von Twitter - Stimmung gegen die Demonstranten in Hongkong gemacht wurde. Der Kurznachrichtendienst spricht von einer koordinierten Kampagne aus China. "Das ist ein gutes Signal", findet der Journalist Daniel Moßbrucker, Experte für digitale Überwachung. Allerdings stört ihn, dass die Unternehmen selbst entscheiden können, was sie löschen: "Es gibt eben auch viele Fälle, bei denen zu viel gelöscht wird."



Twitter führte die Kampagne gegen die Hongkonger Demonstranten zu zwei gefälschten chinesischen und englischen Twitterkonten zurück, die sich als Nachrichtenorganisationen mit Sitz in Hongkong ausgaben. Die übrigen Konten hätten automatisiert mit den Konten im Zentrum der Kampagne interagiert, erklärte das Unternehmen. Allerdings hätten nur wenige mehr als einmal getwittert. In den meisten Fällen sei ihnen Twitter schnell auf die Spur gekommen. Ein hochrangiger Twitter-Mitarbeiter sagte der Nachrichtenagentur AP, die Konten seien wegen Verstoßes gegen die Nutzungsbedingungen gesperrt und "weil wir denken, dass dies nicht die Art ist, wie Menschen sich bei Twitter informieren können". Kontensperrung und Anzeigenverbot seien Teil von größer angelegten Bemühungen, böswillige politische Aktivitäten auf Twitter einzudämmen. Die chinesischen Aktivitäten seien dem FBI gemeldet worden, das die russischen Bemühungen um Beeinflussung der US-Wahl 2016 mithilfe sozialer Medien untersuchte, sagte der Mitarbeiter. Twitter war kritisiert worden, eine Plattform für weltweite Wahlbeeinflussung zu bieten und Geld für Werbeanzeigen anzunehmen, die von staatlichen Medienunternehmen für Propagandazwecke genutzt werden.

Der chinesische Außenamtssprecher Geng Shuang sagte, er sei über Vorwürfe wegen gefälschter Nutzerkonten nicht unterrichtet. Doch das chinesische Volk habe das Recht, seine Meinung zur Lage in Hongkong zu äußern.



Der Kommunikationschef des US-PEN-Zentrums, Stephen Fee, warf China Heuchelei vor. Die Volksrepublik verweigere ihren Bürgern den Zugang zu Sozialen Medien, während sie selbst diese für Desinformationskampagnen nutze, erklärte Fee und begrüßte das Vorgehen von Twitter und Facebook.



James Lewis von der US-Denkfabrik Center for Strategic and International Studies sagte, China habe offenbar sehr genau beobachtet, wie Russland bei der US-Wahl 2016 vorgegangen sei. "Es hört sich an, als ob sie jetzt zum ersten Mal ihr neues Spielzeug einsetzen", sagte er.



Quelle: AP