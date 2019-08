- Die CDU und Maaßen - wo ist die rote Linie?

Annegret Kramp-Karrenbauer sieht bei Hans-Georg Maaßen keine Haltung, die ihn mit der CDU noch wirklich verbindet. Mit dieser Äußerung hat sie die Diskussion um den ehemaligen Verfassungsschutzchef nicht beruhigt, sondern neu entfacht. Unglücklich findet der Parteienforscher Gero Neugebauer diesen Vorstoß - und definiert als rote Linie für einen Parteiausschluss Maaßens: "Solange er nicht dazu aufruft, nicht mehr CDU zu wählen, weil sie von ihm vertretene Positionen nicht mehr vertritt, gehört er zum Kontext der CDU-Positionen."

Kramp-Karrenbauer hatte kurz vor den für die CDU schwierigen Wahlen in drei Ost-Bundesländern mit Äußerungen zu einem möglichen Parteiausschlussverfahren gegen Maaßen massiven Ärger in den eigenen Reihen ausgelöst. Viele ostdeutsche CDU-Politiker reagierten am Wochenende irritiert. Im Wahlkampf ist Maaßen vor allem für die CDU in Sachsen aktiv, dort wird ebenso wie in Brandenburg bereits in zwei Wochen am 1. September ein neuer Landtag gewählt.



Kramp-Karrenbauer hatte der Funke-Mediengruppe auf die Frage, ob sie über ein Ausschlussverfahren gegen das umstrittene CDU-Mitglied Maaßen nachdenke, gesagt: "Es gibt aus gutem Grund hohe Hürden, jemanden aus einer Partei auszuschließen. Aber ich sehe bei Herrn Maaßen keine Haltung, die ihn mit der CDU noch wirklich verbindet." Später sah sich die Parteichefin zu der Klarstellung gezwungen, dass sie keinen Parteiausschluss Maaßens gefordert habe.