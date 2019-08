- DIW: "Die Mietpreisbremse ist besser als ihr Ruf"

Die Große Koalition will die Mietpreisbremse um fünf Jahre bis 2025 verlängern. Seit Sommer 2015 darf ein Vermieter die Miete für eine neu vermietete Wohnung nur um maximal 10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete erhöhen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat die Mietpreisbremse untersucht - und ist durchaus zu einem positiven Ergebnis gekommen, wie der Mit-Autor der DIW-Studie Claus Michelsen im Inforadio erklärt.

Zwr sei seit Einführung der Mietpreisbremse im Jahr 2015 das Mietniveau auch in den regulierten Gebäuden gestiegen, aber: "Die Mietpreisbremse hat in den Regionen, wo sie eingeführt wurde, dafür gesorgt, dass dieser Anstieg nicht zu hoch ausgefallen ist. Sie hat also tatsächlich eine bremsene Wirkung und ist damit besser als ihr Ruf", meint Michelsen.



Die Mietpreisbremse verschaffe etwas Luft und Zeit. Letztlich sei aber die Politik gefragt: Sie müsse in den weiteren fünf Jahren, die der Mietpreisbremse jetzt gegeben worden seien versuchen, die Knappheitsprobleme auf dem Wohnungsmarkt anzupacken: "Ohne entsprechende angebotsausweitende Maßnahmen wird diese Mietpreisbremse dann noch mal um fünf Jahre verlängert werden. Die Politik muss entscheiden: Wie sollen die Wohnungsmärkte der Zukunft ausehen? Was braucht es, um mehr Bautätigkeit zu erreichen? Hier betrifft die Knappheit vor allem das Bauland, und da sind die Kommunen gefragt, entsprechendes Bauland zur Verfügung zu stellen", so Michelsen.