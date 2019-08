- BKA will Kampf gegen Rechtsextremismus verstärken

Für Islamisten gibt es bereits ein System der Behörden, das zeigt, wer besonders gefährlich ist. Ein solches will das Bundeskriminalamt nun auch für Rechtsextremisten einführen, wie NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung berichten. Einhergehen soll das mit deutlich mehr Personal im Staatsschutz, wie ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg im Inforadio erläutert.

In den vergangenen Jahren hat das BKA schon Abteiliungen für islamistische Terrorismusbekämpfung und Cyberkriminalität aufgebaut, jetzt wolle man sich auch im Bereich der Rechtsextremismusbekämpfung personell verstärken: Konkret werden dafür 440 zusätzliche Stellen im Bereich des Staatsschutzes eingerichtet, so Götschenberg. Installiert werde auch eine Zentralstelle gegen Hasskriminalität, um konsequenter gegen Hass-Postings in den Kommentarspalten der sozialen Medien vorgehen zu können.



Außerdem sollen rechtextreme Gefährder mit intelligenteren Bewertungssystemen überwacht und verfolgt werden. Laut Götschenberg gelten derzeit 41 Rechtsextremisten als Gefährder. Begründet wird die Neustrukturierung laut Bericht mit der wachsenden Gefahr durch militante Rechtsextremisten. Insbesondere der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) aber auch das rassistische Attentat auf Muslime im neuseeländischen Christchurch würden vom BKA als Belege für eine verschärfte Bedrohungslage angeführt.