- Tilo Acksel: Ohne die Flüchtlinge über Ungarn wäre die Mauer nicht gefallen

Schauspieler Tilo Acksel war einer der DDR-Flüchtlinge, die es vor 30 Jahren über die ungarische Grenze nach Österreich schafften. Beim sogenannten "Paneuropäischen Picknick" kontrollierten die Grenzbeamten für einige Stunden nicht. Acksel hatte sich mit einem Freund aus der DDR auf den Weg gemacht. Er ist überzeugt: "Wenn nicht so viele Leute via Ungarn Richtung Westen gegangen wären, wäre die Mauer nicht gefallen."

Weil er in der DDR aus politischen Gründen vom Studium ausgeschlossen war, hatte der Schauspieler Tilo Acksel im August 1989 beschlossen, über Ungarn nach Westdeutschland zu reisen. Letztlich war er einer von rund 600 DDR-Bürgerinnen und -Bürgern, die beim sogenannten "Paneuropäischen Picknick" ausreisten, erzählt Acksel im Inforadio.

Zur angespannten Stimmung in der DDR beigetragen

Gemeinsam mit einem Freund hatte sich Acksel auf den Weg gemacht; beide kamen in Haft und wurden von den Maltesern versorgt. "Die Ungarn waren unglaublich freundlich und hilfsbereit", sagt der Schauspieler. Schwierig sei es in der Tschechoslowakei gewesen.



Letztlich habe es am 19. August 1989 eine Ansprache des ungarischen Ministerpräsidenten gegeben. "Wenn nicht so viele Leute via Ungarn Richtung Westen gegangen wären, wäre die Mauer nicht gefallen", ist Acksel überzeugt. "Das hat die Stimmung in der DDR angeheizt."