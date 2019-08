dpa/ Votava Bild: dpa/ Votava

- Erinnerungen an das "Paneuropäische Picknick" vor 30 Jahren

Am 19. August 1989 passierte das schier Unglaubliche: Die Grenze zwischen Ungarn und Österreich öffnete sich für ein paar Stunden und Hunderte Menschen konnten aus der DDR fliehen. Das "Paneuropäische Picknick" war ein erster Schritt zum Ende der DDR. Das macht Péter Györkös, den Botschafter von Ungarn in Berlin, noch heute stolz. "Es geschah, dass in Ungarn der erste Stein aus der Mauer an diesem Tag herausgeschlagen wurde."



Hintergrund: Das Paneuropäische Picknick bei Sopron am 19. August 1989



Unter dem Motto "Bau ab und nimm mit" organisieren ungarische Oppositionelle dieses ungewöhnliche Grenztreffen bei Sopron am 19.8.1989 und das "Paneuropäische Picknick" wird zu einem Schlüsselmoment. Im Grenzgebiet, in Budapest und rund um den Balaton werden Flyer verteilt und es kommen zwischen 20.000 und 25.000 Menschen, als die ungarisch – österreichische Grenze drei Stunden symbolisch geöffnet wird. Die Straßen sind voller Menschen die Richtung Westen wollen und Durchkommen ist schwierig. Rund sechshundert Menschen aus der DDR nutzen diesen Nachmittag zu einer Flucht von Ungarn nach Österreich. Es ist die bis dahin größte Anzahl von Flüchtenden aus der DDR. Nur eine Handvoll ungarische Grenzer sind anwesend und lassen sie passieren. Am 25. August 1989 reden Ministerpräsident Miklos Nemeth und Außenminister Gyula Horn bei einem geheimen Treffen auf Schloss Gymnich in Bonn mit dem damaligen Kanzler Helmut Kohl über die DDR Flüchtlinge in Ungarn. Mit Erfolg: Am 11. September 89 gibt die ungarische Regierung bekannt, dass Menschen aus der DDR legal nach Österreich fahren dürfen. (Quelle: ARD.de)