Fr 16.08.2019 | 15:05 | Interviews

- Brandenburger bewegen Kita-Plätze und Wohnungsbau

Die SPD ist auf der Suche nach einer neuen Parteispitze. Bis zum 1. September können Einzelkandidaten oder auch Teams vorgeschlagen werden. Am 1. September wird aber auch gewählt - in Brandenburg und in Sachsen. Robert Dambon ist SPD-Chef im Bezirk Potsdam-Mittelmark. Im Inforadio-Interview sagt er: Bei Gesprächen mit den Bürgern spiele die Situation in der Gesamt-SPD eine untergeordnete Rolle.

Die Menschen bewegen vor allem Themen, die vor Ort relevant sind, erklärt Robert Dambon. Dazu gehören vor allem etwa Kita-Plätze oder der Bus- und Bahnverkehr. Frage gäbe es auch zum Wohnungsbau oder zum Thema Flüchtlinge. Das seien dann eher schwierige Gespräche. "Die Frage ist immer, mit welcher Grundhaltung die Leute reingehen. Also, wollen sie eigentlich noch überzeugt werden oder wollen sie einfach nur etwas abladen", sagt der SPD-Chef von Potsdam-Mittelmark.



Koalition aus drei Partner sehr wahrscheinlich