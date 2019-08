imago sportfotodienst Bild: imago sportfotodienst

Fr 16.08.2019 | 07:45 | Interviews

- Karsten Heine: "Konkurrenz wird beiden Vereinen gut tun"

Die Fußball-Bundesliga geht in die 57. Saison und für die Hauptstadt ist es keine Saison wie jede andere: Mit Hertha BSC und dem 1. FC Union gibt es erstmals seit 42 Jahren zwei Berliner Vereine in der Bundesliga. Karsten Heine, heute Trainer in Altglienicke, war für beide Vereine lange tätig, deswegen will er sich auch nicht auf einen Lieblingsverein festlegen. Für die Fans und die Sportstadt Berlin findet er es jedenfalls großartig, dass es endlich wieder ein Hauptstadt-Derby gibt.