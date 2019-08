Klimanotstand in Potsdam: Mehr als Symbolpolitik?

Immer mehr Städte rufen den Klimanotstand aus. Auch Potsdam hat sich schon angeschlossen. Oberbürgermeister Schulz begrüßt es, dass künftig alle Entscheidungen auf Klimaverträglichkeit geprüft werden. Auch, wenn es sich um Symbolpolitik handele, so Fritz Reusswig vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, fordere das eine gewisse Selbstbindung der Städte.



Es gehe natürlich am Ende darum, dass die Behörden die ausgearbeiteten Klima-Vorschläge auch umsetzen, so Reusswig. Wenn eine Stadt den Klimanotstand ausrufe, bringe das in der Regel erstmal keine Verpflichtungen für die Bürger mit sich.

Trotzdem könne aber jeder persönlich zum Erfolg der Klimaziele beitragen, erklärt der Klimafolgenforscher. Er schlägt vor, zum Ökostromanbieter zu wechseln, oder statt Flugzeug auch mal in den Zug zu steigen.