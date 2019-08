imago images / Eckhard Stengel Bild: imago images / Eckhard Stengel

Do 15.08.2019 | 15:25

- Rot-Rot-Grün in Bremen: Ein Signal für den Bund?

Die Berliner haben sich schon die rot-rot-grüne Koalition gewöhnt. Zweieinhalb Monate nach der Landtagswahl will Bremen das gleiche Modell ausprobieren. Sozialdemokrat Andreas Bovenschulte soll die linke Koalition anführen. SPD, Grüne und Linke verfügen in der Bremer Bürgerschaft über eine Mehrheit von sechs Stimmen. Eckhard Jesse, Parteienforscher und ehemaliger Dozent an der TU Chemnitz, ist der Meinung, dass das Modell vorerst besser auf Landeseben funktioniert.