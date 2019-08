- Schubert: "Potsdam sendet mit dem Klimanotstand ein deutliches Signal"

Die Stadtverordnetenversammlung in Potsdam hat am Mittwochabend den Klimanotstand für die Landeshauptstadt ausgerufen. Für Oberbürgermeister Mike Schubert ist das ein "konsequenter weiterer Schritt, ein deutliches öffentliches Signal", wie er im Inforadio sagt. Er müsse nun einen Maßnahmenkatalog abarbeiten, der 15 Punkte umfasse. Welche das sind, ließ Schubert indes offen.



Daran wolle man nun weiterarbeiten, so Schubert. Im Kern folge aus dem Klimanotstand, dass sämtliche Beschlüsse der städtischen Gremien zuvor auf klimarelevante Fragen hin untersucht werden müssen. So müsse beispielsweise beim Neubau von Schulen genau abgewogen werden, inwieweit man dafür Natur in Beschlag nehmen müsse.



Welche Maßnahmen in Potsdam nun als nächstes konkret umgesetzt werden, worauf sich die Bürger schon in nächster Zukunft einstellen müssen, ließ Schubert offen und verwies lediglich auf Punkte, über die in Potsdam seit langem diskutiert wird: "Das Parken wird nicht teurer, aber wir wollen die Innenstadt autoarm machen. Der Innenstadtring soll vom Individualverkehr befreit werden. Wir wollen unser Fahrradkonzept voranbringen und den ÖPNV stärken, Stichwort Tramausbau." Beim Thema 365 Euro-Ticket für den ÖPNV wolle er gemeinsam mit Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller nach Lösungen suchen.