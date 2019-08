- Aufbruch in die Demokratie: 100 Jahre Weimarer Verfassung

Am 14. August 1919 trat die Weimarer Reichsverfassung in Kraft. Eine Verfassung, die mit ihren Konstruktionsfehlern geradewegs in die Nazi-Katastrophe führte - so das dominante Bild. Das sieht Prof. Michael Dreyer anders - die Weimarer Verfassung war aus seiner Sicht ein "guter demokratischer Aufbruch". Dreyer ist Politikwissenschaftler und leitet an der Universität Jena die Forschungsstelle Weimarer Republik.



Dass die Machtergreifung Hitlers am Ende der Weimarer Republik stand, ließe sich nicht leugnen, so Dreyer. Sowohl in West- wie Ostdeutschland habe dies die Sichtweise erhärtet, dass die Weimarer Republik zu viele Konstruktionsfehler gehabt habe.



"Guter demokratischer Aufbruch"

Dass die "Weimarer Republik ganz im Gegenteil ein guter demokratischer Aufbruch gewesen sein könnte, kam zu dem Zeitpunkt kaum jemandem in den Kopf", so der Forscher. Die Weimarer Verfassung war eine der modernsten Verfassungen der Welt zu ihrer Zeit, sagte Dreyer. Deutschland sei einer der ersten großen Staaten gewesen, der das Frauenwahlrecht eingeführt habe. Züge der Verfassung von 1919 finden sich auch heute noch - beispielsweise ähnelt das politische System in Frankreich der Weimarer Republik.



Die Notverordnungen waren laut Dreyer auch nicht der Hauptkonstruktionsfehler der Verfassung. Der Politikwissenschaftler sieht die Verfassung von 1919 als einen Fortschritt gegenüber den vorhergehenden Verfassungen - diese ließen zu, dass die Exekutive in Form von Reichskanzler und Kaiser jederzeit ohne jegliche parlamentarische Kontrolle den Belagerungszustand ausrufen konnten.



Antidemokratische Eliten im Parlament

In der Weimarer Verfassung hatte das Parlament mehr Konterolle über den Reichskanzler. Friedrich Ebert habe damit der Republik das "Überleben gesichert", so Dreyer. Nach ihm folgte Hindenburg, der sich zunächst an die neuen Spielregeln hielt. Erst nach der Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er hätte er die Chance ergriffen, die Verfassung rechtsmißbräuchlich mit den Mitteln der Verfassung auszuhebeln und ein autoritäres Regime einzusetzen, sagte der Wissenschaftler.



Jene antidemokratischen Eliten hätten "bewusst die Republik scheitern lassen wollen" und ihre Mittel und Wege gefunden, dies zu tun. Eine Kausalität zwischen dem Zweiten Weltkrieg sieht Dreyer nicht - doch jene Eliten hätten für die Abschaffung der Demokratie jemanden wie Hitler in Kauf genommen.

Der Vergleich der heutigen Zeit mit der Weimarer Republik sei schief, so der Forscher. Das Bild der täglichen Straßenschlachten sei auch nicht Alltag in der Weimarer Republik gewesen. Im heutigen Bundestag befände sich nicht so eine Dichte an antidemokratischen Kräften wie damals - auch wenn es sie vereinzelt gäbe, so Dreyer.