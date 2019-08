- Altenhilfe-Experte: "Familien tragen die Hauptlast der Pflege in der Gesellschaft"

Die Bundesregierung will die Kinder pflegebedürftiger Eltern deutlich entlasten. Beziehen die Eltern Sozialhilfe, können die Sozialämter das Geld bislang teilweise zurückfordern. Jetzt sollen sich Angehörige erst ab einem Jahreseinkommen von 100.000 Euro an den Kosten beteiligen. Hans-Joachim Wasel unterstütz den Gesetzentwurf. Er ist Fachreferent für Altenhilfe bei der Caritas Berlin.

Insgesamt sei der Gesetzentwurf eine gute Sache, so Wasel. "Die Familien tragen die Hauptlast der Pflege in der Gesellschaft", so der Experte. Drei Viertel aller Pflegebedürftigen werden in ihren Familien versorgt - es seit richtig, diese zu entlasten.



Pflege ist auch ein psychologisches Problem in den Familien

Ein Pflegeheim in Berlin koste etwa 2.000 Euro pro Monat, viele Renten reichten aber dafür nicht aus. Aufstocken müssten dann die Kinder der Pflegebedürftigen. Wer also ein überdurchschnittliches Einkommen hätte, müsse auch mehr zahlen, so der Fachreferent. "Diese Belastung ist jetzt nicht exorbitant, aber sie ist schon da und vor allem ist sie in den Familien ein psychologisches Problem. "



Rund 30 Prozent der Menschen im Pflegeheim seien auf das Sozialamt angewiesen. In der ambulanten Pflege seien es zwischen 20 und 25 Prozent. Dieser Anteil wird auch noch ansteigen, so Wasel. Das läge auch an der steigenden Lebenserwartung der Menschen. Auch die Kosten für das Pflegepersonal würden steigen und sich in der Pflegeversicherung in erhöhten Beiträgen ausdrücken.



Kommunen müssen vom Bund unterstützt werden

Man müsse aber dafür sorgen, dass der Finanzausgleich fair bleibe, so der Altenhilfe-Spezialist. Wenn der Bund sich für ein derartiges Gesetz entscheide, müsse er auch die Kommunen befähigen, damit klarzukommen. Gleichzeitig werden auch die Sozialämter entlastet, denn die aufwendigen Prüfungen der Kinder von Pflegebedürftigen entfallen zukünftig.



Der Grundgedanke, dass Kinder für ihre pflegebedürftigen Eltern einstehen, werden nicht ausgehöhlt mit dem Gesetzentwurf. Aber es müsse einen gesellschaftlichen Ausgleich geben zwischen dem, was Pflege koste und was Familien leisten können. "Die Pflegebedürftigkeit führt eben zu ganz enormen Kosten, manchmal viele Jahre und da ist dann doch die einzelne Familie völlig überfordert." Die Gesellschaft könnte hier solidarisch unterstützen.