- DIW-Chef Michelsen fordert Abkehr von der schwarzen Null

Viele Experten haben diese Entwicklung schon erwartet: Die deutsche Wirtschaft wächst nicht mehr. Nun schrumpft sie sogar. Das Brutto-Inlandsprodukt ist im zweiten Quartal des Jahres um 0,1 Prozent gesunken. Claus Michelsen, Konjunkturchef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, sieht vor allem eine Balance zwischen Regulierung und Investition als richtigen Weg.



"Die Wolken, die wir am Horizont sehen, sind sehr viel dunkler geworden, als wir das noch zu Jahresbeginn eingeschätzt haben", sagte Michelsen. Aufträge und Industrieproduktion seien in den letzten Monaten deutlich gesunken. Dies sei auch ein Problem des Auslandsgeschäftes: "Wir sehen wenige Zeichen, dass sich das kurzfristig verändern sollte."



Abkehr von der schwarzen Null

Der Automobil- und Maschinenbausektor, Deutschlands stärkste Exportkategorien, würden den Einbruch der weltweiten Nachfrage als erste spüren, so der Konjunkturchef. Er fordere daher eine Abkehr von der schwarzen Null. Sie drücke vor allem aus: Man wolle einen ausgeglichenen Haushalt unter allen Umständen erreichen. "Und das ist überhaupt nicht sinnvoll", sagte Michelsen. "Diese schwarze Null, dieses Dogma, sollte man ablegen." Stattdessen wünscht er sich eine Reform der Schuldenbremse, damit mehr Investitionen möglich werden.



Gutes Investitionsklima

Diese wären auch ein positives Signal an Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland. Politische Unsicherheiten wie der Brexit oder Handelskonflikte könnten so besser aufgefangen werden. Die Finanzierung solcher Investitionen wäre so günstig wie nie zuvor. Dies läge auch an den Negativzinsen. "Unternehmerisch gedacht wäre es töricht, diese Gelegenheiten auszulassen", sagte Michelsen. Für ihn sind wirtschaftlich zu entwickelnde Themen in Deutschland derzeit Forschung, Klimawandel und Energiewende, Digitalisierung und die Unterstützung kommunaler Infrastruktur.