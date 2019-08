- "Wir brauchen mehr Intelligenz - mehr 21. Jahrhundert"

Der Berliner Senat will den Umweltverbund fördern, also Rad-, Fuß- und öffentlichen Personenverkehr. Möglichst viele Autofahrer sollen auf Bus und Bahn umsteigen - doch wie soll das funktionieren? Susanne Henckel, Geschäftsführerin des VBB, meint: "Wir bauchen mehr Modernität und ein positives Image."



Rund 40 Prozent der Berlinerinnen und Berliner nutzen öffentliche Verkehrsmittel, um zur Arbeit zu kommen. Wer regelmäßig U- oder S-Bahn fährt in unserer Stadt, weiß, was das bedeutet: In den Hauptverkehrszeiten sind die Züge rappelvoll. Nach Angaben des VBB waren im letzten Jahr täglich 4,2 Millionen Menschen in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs.

Der Berliner Senat möchte erreichen, dass diese Zahl noch weiter zunimmt. Immer weniger Menschen sollen im eigenen Auto unterwegs, dafür mehr mit dem Rad, zu Fuß und vor allem mit öffentlichen Verkehrsmitteln.Doch erstmal müsste investiert werden - in Fahrzeuge, Maschinen, Personal und Ausbildung, so VBB-Geschäftsführerin Susanne Henckel.



In den kommenden 15 Jahren sollen 28 Milliarden Euro für den ÖPNV" ausgegeben werden, verkündete Verkehrssenatorin Regine Günther.