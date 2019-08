Stadt Falkensee Bild: Stadt Falkensee

Di 13.08.2019 | 15:45

- Mauerbau: "Der Kontakt, der Weg zur Oma, zur Arbeit weg"

Der Bügermeister von Falkensee, Heiko Müller, verbindet mit dem Mauerbau eine ganz persönliche Geschichte. Er selbst wohnte vor 58 Jahren in Falkensee, seine Oma in Berlin-Spandau. Seine Familie beschloss "rüberzumachen" am 12. August 1961. Wie es dazu kam, dass Heiko Müller mit seiner Familie zu Beginn des Mauerbaus in Haft war, erzählt der heutige SPD-Politiker im Inforadio.



Die eigene Erinnerung an den Tag, an dem die Familie festgesetzt wurde, ist für Heiko Müller begrenzt. Er war zu diesem Zeitpunkt zwei Jahre alt, dennoch hat sich ein Bild eingebrannt: Ein Kanonenofen, ein Fenster, das nicht geöffnet werden durfte, und Hitze. Später habe ihm seine Familie erklärt, dass diese Bilder mit der Inhaftierung am Bahnhof Albrechtshof zusammenhängen. Die Familie des heutigen Bürgermeisters hatte lange darüber nachgedacht, die DDR zu verlassen. Seine Eltern waren direkt von der Teilung betroffen, erzählt er. Die Familie wohnte zu großen Teilen im Westen, der Vater hatte bei Siemens gearbeitet und war täglich nach West-Berlin gefahren.



Flucht aus der DDR - schwierige Entscheidung für Familie