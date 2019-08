imago images/Westend61 Bild: imago images/Westend61

- Schulplatzmangel: Linke-Politikerin beklagt Versäumnisse

Berlins Schulsenatorin Sandra Scheeres legt am Montag die aktuellsten Zahlen zum Schulplatzmangel vor. Bisher kommen Senat und Bezirke bei Planung und Bau der dringend benötigten Schulen in Berlin nicht wie geplant voran. "Wir brauchen zusätzliche Kapazitäten in den zuständigen Behörden, wir brauchen mehr Personal", fordert die Linke-Politikerin Regina Kittler im Inforadio. Sie sitzt auch in der AG Schulbau.

Seit Anfang vergangener Woche ist bekannt, dass für das Schuljahr 2021/2022 bis zu 26.000 Schulplätze fehlen könnten. Gleichzeitig schlug der Landeselternrat Alarm: Berlin befinde sich in einer schulischen Krise. Nach wie vor schneiden die Schüler der Stadt bei den Vergleichstests schwach ab, 11,7 Prozent verlassen die Schule ohne Abschluss und nach wie vor falle viel Unterricht aus.



Prompt wurden aus den Reihen der Berliner CDU Rücktrittsforderungen laut - Sandra Scheeres müsse gehen hieß es. Dem entgegnet die Linke-Bildungspolitikerin Kittler am Montagmorgen im Inforadio: "Rücktrittsforderungen lösen die Probleme nicht. Auch die CDU war hier in der Verantwortung", betont sie mit Blick auf die Große Koalition in Berlin von 2012 bis 2016.

"Seit 2012 waren die Zahlen bekannt"