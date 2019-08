- Entsorger wollen Verpackungshersteller zur Kasse bitten

Kaugummis, Einweg-Verpackungen und vor allem viele Zigarettenkippen sind inzwischen ärgerlicher Alltag auf Berlins Straßen und in Parks. Umweltministerin Svenja Schulze und der Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) wollen das ändern und die Hersteller an den Entsorgungskosten beteiligen. VKU-Präsident Michael Ebling äußert sich im Inforadio optimistisch, dass dadurch auch bei den Verbrauchern ein Umdenken einsetzen wird.



Wie teuer Kommunen und letztlich die Steuerzahler die Entsorgung von Plastik- und Verpackungsmüll zu stehen kommt, verdeutlicht Ebling am Beispiel Mainz: Dort werden für eben diese Aufgaben jährlich sieben Millionen Euro gesteckt. "Unser Vorstoß ist letztlich ein echter Paradigmenwechsel, wir sehen einen echten Anreiz dafür, dass der Anteil von Platikeinwegmüll abnimmt", so Ebling.

Sein Verband werde nun zunächst Zahlen ermitteln udn anhand dieser eine Studie erstellen, aus der hervorgehen soll, "was uns die Entsorgung einer einzigen Zigarettenkippe kostet", so der Verbandspräsident. "Dann werden sich gute Pauschalbeträge darstellen lassen, die dann von den Herstellern zu den kommunalen Entsorgern fließen werden."



Ebling geht auch fest davon aus, dass sich dadurch im Bewusstein des Verbrauchers vieles ändern wird. "Wenn sich der Preis erhöht, dann werden Anreize gesetzt für Müllvermeidung, das Müllvolumen wird sinken. Das ist on the long run unser Ziel." Darüber hinaus gehende Verbote oder Regeln lehnt er ab: "Ich finde es wohlfeil, gleich wieder von Verboten zu reden. Wir müssen vielmehr Anreize für ein bewusstes Umentscheiden setzen und die Menschen bei der Umstellung mitnehmen."