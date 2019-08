Warum wir so ungern auf Fleisch verzichten

Der Weltklimarat appelliert: Für den Klimaschutz sollten wir unsere Ernährungsgewohnheiten umstellen und weniger Fleisch und Milchprodukte essen. Aber viele werden nur ungern auf Steak, Bratwurst und Burger verzichten. Das liegt vor allem am kulturellen und gesellschaftlichen Stellenwert von Fleisch Christoph Klotter, Ernährungspsychologe an der Universität Fulda.



Wohlstand, Überleben, Macht und männliches Geschlecht - für diese Dinge steht Fleisch laut dem Ernährungspsychologen Christoph Klotter in der gesamten Menschheitsgeschichte und in fast allen Kulturen. Deshalb tun sich viele schwer damit, auf Fleisch zu verzichten, erklärt Klotter im Inforadio-Gespräch. Und besonders schwierig sei es für Männer. In diesem Fall werde "ein primitives Rollenmuster eine Million Jahre Menschheitsgeschichte durchgezogen, seit der Erfindung des Feuers".