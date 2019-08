rbb Bild: rbb

Fr 09.08.2019 | 06:45 | Interviews

- Stephanie Baczyk - erste Kommentatorin bei der Sportschau

Fußball und die Berichterstattung darüber sind meist eine Männerdomäne - aber es tut sich was! In der kommenden Bundesliga-Saison wird eine junge rbb-Sportreporterin die erste Frau sein, die Spiele in der ARD-Sportschau kommentiert. Dass sie den Job drauf hat, hat sie zum Beispiel bei der Frauen-WM bewiesen. Am Wochenende geht es los mit der ersten Runde im DFB-Pokal der Männer - aufgeregt sei sie nicht, erzählt sie im Inforadio-Gespräch.