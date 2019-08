- Psychologin: "Charles Manson hat sich schwache Menschen gesucht"

Vor 50 Jahren - am 9. August 1969 - erlebten die USA ein grauenvolles Blutbad: Fünf Menschen starben im Haus von Regisseur Roman Polanski - durch Schüsse und Stiche. Prominentestes Opfer: die schwangere Schauspielerin Sharon Tate. Die Täter waren Mitglieder der "Manson Family" rund um Anführer Charles Manson. Kriminalpsychologin Lydia Benecke erklärt Mansons Persönlichkeitsstruktur.

Die Mörder drangen in der Nacht zum 9. August 1969 in die Villa des Hollywood-Regisseurs Roman Polanski ein. Auf entsetzliche Weise töteten die Jünger des Sektenführers Charles Manson fünf Menschen, unter ihnen die hochschwangere Schauspielerin Sharon Tate, Polanskis Freundin. Der Regisseur selbst entging den Mördern, weil er nicht zu Hause war. Manson starb 2017 - nach fast 50 Jahren im Hochsicherheitsgefängnis.

Vergessen sind die Taten der "Manson Familiy" nicht. Manson ist zu einer düsteren Ikone der Gegenkultur geworden, er ruft Abscheu ebenso hervor wie makabre Faszination.

MANSON FAMILIY

Manson verkörperte die Schattenseite der Aufbruchszeit in den späten 60ern. Er predigte die Hippie-Ideale von freier Liebe und Drogenrausch und verkehrte dann die friedvolle Botschaft der Blumenkinder durch grausame Radikalisierung ins Gegenteil. In Kalifornien hatte er eine sektenähnliche Kommune gegründet, die "Manson Family". Er brachte seine Anhänger dazu, bestialische Morde zu begehen. Die brutale Willkür des Überfalls auf Polanskis Villa schockierte die Welt.

TATE-MORDE

Die Manson-Anhänger - drei junge Frauen und ein Mann - stachen 16 Mal auf Sharon Tate ein. Drei ihrer Freunde wurde ebenfalls erstochen, vor dem Haus erschossen sie einen 18-jährigen Passanten. Die Tat trug Züge eines irrsinnigen Ritualmords: Mit Sharon Tates Blut schmierten die Mörder das Wort "Pig" ("Schwein") an die Wand - Ausdruck des grenzenlosen Hasses auf das Establishment.

Am nächsten Tag töteten sie ein Ladenbesitzer-Ehepaar. Angst und Schrecken machten sich breit: Es dauerte fast drei Monate, bis die Polizei die Gruppe festnahm.

PROZESS

Manson und seine Anhänger wurden in dem bis dahin längsten und teuersten Mordprozess der USA zum Tode verurteilt. Nach der Abschaffung der Todesstrafe in Kalifornien 1972 wurde die Strafe in lebenslänglich umgewandelt. Der Sektenführer verschwand hinter den hohen Mauern des Corcoran-Gefängnisses.

MANSON-KULT

Außerhalb freilich lebt er als diabolische Kultfigur fort. Manson-Devotionalien finden weltweit Absatz: T-Shirts mit dem Slogan "Free Manson", Poster, von denen er mit starren dunklen Augen herabblickt. Der US-Komponist John Moran komponierte eine Oper über die Manson-Family, Rockbands wie Guns'n'Roses nahmen Songs des Inhaftierten auf. Im Internet organisierten sich Unterstütztergruppen.

TÄTER

Manson wurde 83 Jahre alt, er starb am 19. November 2017 an den Folgen von Darmkrebs. Den Großteil seines Lebens hat er im Gefängnis verbracht. Jahrelang kämpfte der wegen achtfachen Mordes Verurteilte um seine Begnadigung, seine zahlreichen Anträge wurden allesamt abgelehnt.

Auch Susan Atkins, die bei den Morden in der Polanski-Villa dabei war, kam nicht mehr lebend aus dem Gefängnis - trotz Gehirntumors und Amputation eines Beins wurde sie nicht begnadigt. Sie starb 2009. Ihre Mittäter Patricia Krenwinkel, Leslie Van Houten und Charles Watson sitzen 50 Jahre nach der schrecklichen Tat noch in Haft.

(Quelle: AFP)