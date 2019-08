- Cybermobbing bei Jugendlichen: "Täter und Opfer vermischen sich"

Rund jeder fünfte Deutsche wurde schon Opfer von Hasskommentaren und Beleidigungen - erschreckend hoch ist der Anteil der Opfer unter den jungen Internetnutzern: Mehr als jeder Dritte von ihnen wurde im Netz bereits selbst beschimpft oder beleidigt. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland damit sogar vorne, erklärt Entwicklungspsychologe Herbert Scheithauer von der FU Berlin im Interview.



Der Umgangston im Netz ist häufig rauer als in der Realität - besonders häufig bekommen das offenbar Jugendliche zu spüren. Mehr als jeder dritte von ihnen ist schon mal Opfer von Beleidigungen, Beschimpfungen oder anderen Diffamierungen geworden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, an der unter der Leitung des Entwicklungspsychologen Herbert Scheithauer auch Berliner Wissenschaftler mitgewirkt haben.

Dass so viele Jugendliche betroffen sind, ist laut Herbert Scheithauer auch damit zu erklären, dass viele Jugendliche täglich viel Zeit im Internet verbringen. Wenn es um die Betrachtung dessen geht, wer wen mobbt, so zeige sich, dass sich Täter und Opfer häufig mischen würden. Wer beispielsweise auf dem Schulhof gemobbt werde, habe häufig das Bedürfnis, sich in der Folge im Internet zu rächen, so Scheithauer. Potentiell könne jeder Opfer von Cybermobbing werde.

Um das Problem einzudämmen, schlägt Scheithauer vor, Medienkompetenz und den Umgang mit digitalen Netzwerken stärker in den Schulunterricht einfließen zu lassen.