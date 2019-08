ZB/dpa Bild: ZB/dpa

Do 08.08.2019 | 10:25 | Interviews

- Wirtschaftsforscher: "In der Lausitz drückt die Demografie"

Viele Metropolen in Deutschland boomen – während der ländliche Raum immer mehr Probleme hat. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat das genauer untersucht und sich 96 Regionen angesehen. Das Ergebnis: In 19 Regionen gibt es akuten Handlungsbedarf. Die Lausitz ist in Brandenburg besonders betroffen. "Hier drückt die Demografie: das hohe Durchschnittsalter, das hohe Alter von Fachkräften", sagt der Direktor des Instituts Michael Hüther.