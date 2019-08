- Bericht des Weltklimarats: "Zurück zum Sonntagsbraten"

Rund ein Viertel der klimaschädlichen Emissionen stammt aus der Landwirtschaft - deshalb haben sich Forscher das genauer angesehen und einen neuen Bericht für den Weltklimarat verfasst. Darin fordern sie unter anderem, die Lebensmittelverschwendung und die CO2-Belastung durch die Landwirtschaft dringend zu reduzieren. Außerdem müssten wir unseren Konsum verändern, erklärt Wissenschaftler Alexander Popp. "Es gibt kein Recht auf diese Mengen an Fleisch, die wir essen."



Methan, Lachgas und Kohlendioxid - das sind die Emissionen, die die Landwirtschaft laut Klimaforscher Alexander Popp aktuell verursacht. In der Gesamtmenge macht das 25 Prozent aller klimaschädlichen Emissionen im Land. Im neuen Klimaschutzbericht des Weltklimarates fordern Klimaschützer deshalb jetzt ein Umdenken - und zwar "dringend". Geeignete Maßnahmen zum Klimaschutz könnten demnach Wiederaufforstung von Gebieten, die Wiedervernetzung von Mooren und ein Bodenmanagement sein.



Verbraucher können Umdenken der Landwirtschaft unterstützen

Ein bedeutender Faktor im Umdenken in der Landwirtschaft seien die Verbraucher, sagt Alexander Popp. In einem nachhaltigen Landnutzungs- und Klimaschutzmanagement spiele eine große Rolle, wie und was wir essen. Aktuell gebe es in entwickelten Ländern wie Deutschland oder Nordaerika eine Überernährung mit einem hohen Anteil an tierischen Produkten, für die viele Ressourcen wie Land oder Wasser nötig seien. Durch ein Umdenken bei der Ernähung ließen sich Klimaemissionen einsparen.

Weniger Fleisch - wie früher



Es heiße nicht, dass wir gar kein Fleisch mehr essen sollten, sondern nur weniger Fleisch. "Man hat ja nicht unbedingt ein Recht auf Fleisch oder auf diese Mengen an Fleisch, die wir essen." Popp fordert: "Zurück zum Sonntagsbraten."



In der aktuell diskutierten Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Fleisch sieht Popp eine Möglichkeit, ein Umdenken in der Bevölkerung zu erreichen. Das hat ihm zufolge auch positive Effekte auf den Regenwald in Brasilien: Dieser werde unter anderem abgeholzt, um Sojabohnen als Futtermittel für deutsche Tiere zu schaffen.