Mi 07.08.2019 | 16:25 | Interviews

- Kita-Elternvertretung: "Jedes Kind hat ein Anrecht auf Sprachförderung"

Kinder, die nicht ausreichend deutsch können, sollten erstmal in die Vorschule gehen, bevor sie in die Grundschule kommen. Für diese Forderung gibt es Zustimmung, aber auch viel Ablehnung. In Berlin werden die Deutschkenntnisse der Kinder schon jetzt überprüft - einige bekommen in der Kita eine zusätzliche Sprachförderung. Corinna Balkow, Vorsitzende des Berliner Landeselternausschusses Kindertagesstätten mahnt: "Druck wird wenige motivieren."