- Qualität der Berliner Schulen: "Man braucht einen langen Atem"

Mit Beginn des neuen Schuljahres in Berlin wird über die Qualität der Bildung diskutiert. Grundschulkinder schneiden schlecht bei Vergleichstests ab, es gibt harsche Kritik an Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD). Eilig hat Scheeres eine Expertenkommission zur Verbesserung für Schülerleistungen und des Schulsystems ins Leben gerufen. Leiter wird Olaf Köller, Professor für Erziehungswissenschaften von der Universität Kiel. Er sagt: Nicht nur Berlin hat Probleme. Aber Veränderungen werden Jahre dauern.



Der Leiter der neuen Berliner Expertenkommission zur Unterrichtsqualität an den Schulen sieht Probleme vor allem bei neuem Personal und beim Förderbedarf von Schülerinnen und Schülern. Berlin habe dieselben Probleme wie viele andere Bundesländer, vor allem auch die Stadtstaaten: "Eine verändernde Schülerschaft, Schwierigkeiten bei der Neurekrutierung von Lehrkräften, viele Schülerinnen und Schüler mit Lernproblemen", sagte Olaf Köller, Professor für Erziehungswissenschaften an der Universität Kiel, im Inforadio.

Bis Anfang 2020 soll die Kommission unter Köllers Leitung erste Empfehlungen vorstellen. "Bis das in den Schulen und bei den Schülerinnen und Schülern ankommt, werden natürlich einige Jahre vergehen."

Mehr Stunden in den Kernfächern?



Arbeitsbedarf gebe es etwa bei den Fragen: "Wie man konkret das Personal weiter professionalisiert. Wie man frühzeitig in der Förderung der Kinder ansetzt, Stichwort Vorschule und Kindergarten. Wie man systematischer Sprachförderung betreibt." Anzudenken ist es laut Köller, die Stundenzahlen in den Kernfächern erhöhen oder eine Förderung am Nachmittag für Kinder mit Lernproblemen einzurichten.

Viel Kritik gibt es an der hohen Anzahl von Quereinsteigerinnen und -einsteigern. Köller empfiehlt spezielle Angebote etwa in Fachdidaktik, Pädagogik und Psychologie. "Man braucht dabei einen langen Atem." Ein Lehramtsstudium könne man nicht in sieben Tagen aufholen.