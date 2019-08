- Deutschkenntnisse: Grüne setzen auf Gespräch mit den Eltern

Der Vize-Chef der Unionsfraktion Carsten Linnenmann mit seiner Forderung nach einer Vorschulpflicht zum bessere Spracherwerb für eine Debatte gesorgt. Marianne Burkert-Eulitz ist bildungspolitische Sprecherin der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus. Sie lehnt eine solche Pflicht ab: "Wir setzen darauf, dass man mit den Eltern ins Gespräch kommt und sie dazu motiviert, die Kinder in die Kita zu geben."



In der Debatte um eine mögliche Vorschulpflicht hat die Berliner bildungspolitische Sprecherin der Grünen erklärt, für Kinder mit mangelnden Sprachkenntnissen gebe es bereits eine Kitapflicht in Berlin. Die Umsetzung funktioniere jedoch nicht, unter anderem wegen fehlender Kitaplätze, sagte Marianne Burkert-Eulitz im Inforadio.

Sprachtests und Willkommenklassen statt Bußgelder

Schnitten Kinder bei einem Sprachtest im Alter von viereinhalb Jahren nicht gut ab - "egal welcher Herkunft" - gebe es für sie eine Kitapflicht mit Sprachförderung. Eine mögliche allgemeine Kitapflicht mit Zwang und Bußgeldern durchzusetzen, funktioniere ganz schlecht, so Burkert-Eulitz. "Wir setzen darauf, dass man mit den Eltern ins Gespräch kommt und sie dazu motiviert, die Kinder in die Kita zu geben." Der Berliner Weg setze zudem auf Willkommensklassen an der Schule.

Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann (CDU) hatte in einem Zeitungsinterview gesagt: «Um es auf den Punkt zu bringen: Ein Kind, das kaum Deutsch spricht und versteht, hat auf einer Grundschule noch nichts zu suchen.» Für betroffene Kinder schlug er eine Vorschulpflicht vor. Notfalls müsse eine Einschulung auch zurückgestellt werden.