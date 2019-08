rbb/Parker Bild: rbb/Parker

- Illegale Müllablagerungen: "Alle Bürger/innen sind beteiligt"

Mehr als 24.000 Mülleimer gibt es in der Stadt. Trotzdem schmeißen viele Berliner und Touristen achtlos ihren Müll auf den Boden - vor allem in der Nacht. Und je mehr Müll irgendwo liegt, desto mehr kommt dazu. Der Psychologe Reinhard Beyer hat sich mit dem Thema "Littering", also dem achtlosen Wegwerfen von Müll beschäftigt. Eines der Ergebnisse: Typische Vermüller/innen gibt es in Berlin nicht.



Warum schmeißen Menschen in Berlin ihren Müll rücksichtslos auf die Straße - oder laden dort gleich ganze Möbelstücke ab? Diesem Phänomen ist der Psychologe Reinhard Beyer seit rund 20 Jahren auf der Spur, ca. 5.000 Menschen in Berlin hat er mit seinen Mitarbeitern dazu befragt. Das Ergebnis: Fragt man die Berliner/innen nach den angenommenen Gründen für illegalen Müll, antworteten sie häufig mit "Rücksichtlosigkeit, Veranwortungslosigkeit, oder mangelndes Umweltinteresse" - die auf frischer Tat Ertappten geben dagegen sehr häufig an, sie hätten keinen Mülleimer in der Nähe gefunden. Reinhard Beyers Nachforschungen eraben hierbei allerdings: In 50% der Fälle war ein Mülleimer höchstens 10 Meter vom Tatort entfernt. "Früher war alles besser" gilt nicht beim illegalen Müll

Auf einen typische Vermüller/innen ist Beyer allerdings bei den Befragungen nicht gestoßen. An dem Phänomen seien alle Bürgerinnen und Bürger beteiligt: "Jeder ist ein bisschen anfällig dafür...", so der Psychologe. Ein hoffnungsloser Fall sei Berlin deshalb aber nicht. Die Müllsituation habe sich bis heute in den 20 Untersuchungsjahren stetig verbessert.



Bild: rbb/Parker Weichselstraße (Neukölln)

Bild: rbb/Christoph Parker Weichselstraße (Neukölln)

Bild: rbb/Christoph Parker Weichselstraße (Neukölln)

Bild: rbb/Christoph Parker Weichselstraße (Neukölln)

Bild: rbb/Christoph Parker Donaustraße (Neukölln)

Bild: rbb/Christoph Parker Sonnenallee (Neukölln)

Bild: rbb/Christoph Parker Sonnenallee (Neukölln) Gleiche Stelle, zwei Tage später.



Bild: rbb/Parker Sonnenallee (Neukölln). Gleiche Stelle, weitere zwei Tage später.



Bild: rbb/Parker Sonnenallee (Neukölln)

Bild: imago images / Contrast/Pollack Auch Spielplätze werden in Neukölln nicht verschont.



Bild: Inforadio Nahe der Rigaer Straße (Friedrichshain).



Bild: Inforadio Aronsstraße (Neukölln)

Bild: Inforadio Grunewaldstraße (Schöneberg) Play Pause Fullscreen

























