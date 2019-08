- Hikel: Illegale Müllentsorgung muss teurer werden

Mehr als 24.000 Mülleimer gibt es in der Stadt. Trotzdem schmeißen viele Berliner und Touristen achtlos ihren Müll auf den Boden - vor allem in der Nacht. Und je mehr Müll irgendwo liegt, desto mehr kommt dazu. Der Psychologe Prof. Reinhard Beyer hat sich mit dem Thema "Littering", also dem achtlosen Wegwerfen von Müll beschäftigt. Wir sprechen mit ihm über Gründe und Lösungsansätze für das Problem.