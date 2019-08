- FIFA-Insider bezweifelt vollständige Klärung von Geldflüssen

Die Schweizer Bundesanwaltschaft hat in der Affäre um die Vergabe der Fußball-WM 2006 Anklage gegen frühere DFB-Funktionäre erhoben. Theo Zwanziger, Horst R. Schmidt und dem früheren FIFA-Generalsekretär Urs Linsi wird Betrug, Wolfgang Niersbach Beihilfe zum Betrug vorgeworfen. Dabei geht es um ungeklärte Geldflüsse. FIFA-Insider Guido Tognoni sagt im Inforadio, er glaube nicht, dass das Geheimnis darüber nun gelüftet werde.

Der ehemalige Mediendirektor der FIFA bezweifelt, dass klar wird, wie das genau gelaufen ist. Der Unternehmer Mohamed bin Hammam aus Katar sei der "Hauptwisser". Und dieser werde es sicher nicht sagen, so Tognoni.

Was der Prozess aber bringen werde, so der FIFA-Insider, sei, den Betrug über die falsche Deklaration über den Zweck von 6,7 Millionen Euro zu ahnden. Dabei muss der Fall bis April 2020 abgeschlossen sein, sonst verjährt er. Daher stehe der Bundesanwalt politisch unter Druck. "Die schweizerische Bundesanwaltschaft kann es sich nicht leisten, diesen Fall verjähren zu lassen", so Tognoni.