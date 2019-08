- BER-Eröffnung 2020: Brandenburgs CDU ist skeptisch

Am Flughafen BER tut sich was: Der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg hat den geplanten Eröffnungstermin bestätigt. Brandenburgs CDU-Chef Ingo Senftleben glaubt trotzdem noch nicht an eine Eröffnung 2020, wie er im Inforadio-Interview erklärt. Er habe den Eindruck, die Öffentlichkeit solle kurz vor der Landtagswahl am 1. September beruhigt werden.

Die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg hat den geplanten Eröffnungstermin für den Flughafen BER am Montag bestätigt. Der Fraktionschef der CDU im Brandenburger Landtag, Ingo Senftleben, zeigt sich im Inforadio-Gespräch trotzdem wenig optimistisch, dass der Termin gehalten werden kann: "Das Schwierige dabei ist, dass seit 2012 [...] vor jeder Wahl gesagt wurde [...], der Flughafen wird nach der jeweiligen Wahl eröffnen." Am Ende sei die Eröffnung dann aber doch verschoben worden. "Und deswegen kann ich diesen Optimismus momentan nicht teilen", so Senfleben.



Er werde sich nach der Landtagswahl am 1. September dafür einsetzen, dass ein Sonderermittler die Faktenlage am BER prüft, erklärt der CDU-Fraktionschef. "Denn glauben kann ich den Aussagen - leider Gottes -nach vielen Jahren des Vertröstens nicht mehr so wirklich", so Senftleben. Es sei zum Beispiel fraglich, ob die Dübel für die Kabeltrassen und die dazugehörigen Verlegungsarbeiten am BER tatsächlich funktionieren. "Ich habe einfach das Gefühl, dass ein bisschen versucht wird, vor einer nicht unwichtigen Landtagswahl, die Öffentlichkeit zu beruhigen."



Der BER-Sonderausschuss des Brandenburger Landtags informiert sich am Dienstag über den Stand der Bauarbeiten in Schönefeld.