Di 06.08.2019 | 07:25 | Interviews

- Bretschneider: "Bin sicherer denn je, dass BER im Oktober 2020 eröffnet"

Alles wird gut am BER - und das meiste ist schon gut. Das war die Botschaft der Verantwortlichen nach der Aufsichtsratssitzung am Montag. Die Technik-Tests am künftigen Flughafen in Schönefeld seien erfolgreich angelaufen. Man strebt weiter die Eröffnung im Oktober 2020 an. Das bekräftigt auch Rainer Bretschneider, Aufsichtsratschef der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg, im Inforadio.