Mo 05.08.2019 | 12:25 | Interviews

- "Bundestag darf sich Einreiseverbot nicht aufdrücken lassen"

Ende August will der Bundestagsausschuss Digitale Agenda nach China reisen. Unter anderem soll es bei den Gesprächen um "Künstliche Intelligenz" gehen. Ob die Reise so stattfinden kann, steht allerdings in Frage. Die chinesischen Behörden stören sich an einem Delegationsmitglied: an der menschenrechtspolitischen Sprecherin der Grünen-Fraktion Margarete Bause. Wenn sie auf der Liste bleibt, darf der gesamte Ausschuss nicht einreisen. Im Inforadio sagt Bause: "Ich finde, das darf sich der Bundestag so nicht gefallen lassen."

China spiele eine besondere Rolle bei den Themen "Künstliche Intelligenz" oder "Autonomes Fahren". Darum soll es bei den Gesprächen während der Reise gehen. Auch für Margarete Bause als menschenrechtspolitische Sprecherin seien diese Themen interessant, "weil diese Technologien auch für die totale Überwachung und Kontrolle eingesetzt werden, etwa durch die Gesichtserkennung." Bisher gibt aus laut Bause keine schriftiche Begründung dafür, warum sie nicht einreisen soll. Die Abgeordnete sagt, der Bundestag dürfe sich so ein Vorgehen nicht aufdrücken lassen. Dabei gehe es darum, ob "wir akzeptieren, dass es erwünschte und unerwünschte Abgeordnete gibt. Und die einen dürfen einreisen, die anderen nicht."

Bundestag soll Politiker unterstützen, die sich für Menschenrechte einsetzen