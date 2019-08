rbb/Rainer M. Schulz Bild: rbb/Rainer M. Schulz

- Rbb-Doku: "Die jüngsten Opfer der Mauer"

Unter den Todesopfern an der Berliner Mauer und der Grenze zwischen Deutschland Ost und Deutschland West waren auch Kinder und Jugendliche. Ein neuer Dokumentarfilm widmet sich diesem Thema - kurz vor dem 58. Jahrestag des Mauerbaus am 13. August. Der Film läuft am Montagabend im Ersten. Regisseurin und Produzentin Sylvia Nagel erzählt im Inforadio, wie sehr sie die Grausamkeit schockiert habe.



Über 30 Kinder und Jugendliche sind an der deutsch-deutschen Grenze gestorben. Sie waren ertrunken oder wurden erschossen. In Berlin-Kreuzberg etwa waren Kinder am ehemaligen Groebenufer ins Wasser gefallen. Aus Angst vor Grenzsoldaten ist niemand ins Wasser gesprungen. Erst 1973 gab es Verhandlungen zwischen Ost und West, bei denen geklärt wurde, wie in solchen Situationen zu verfahren ist.

Auch andere Schicksale von erschossenen Kindern und Jugendlichen erzählt der Film. Dabei kommen auch Familienangehörige und Freunde zu Wort. Die Regisseurin Sylvia Nagel sagt, besodners die Grausamkeit habe sie während der Recherchen schockiert. Die Einsicht von Akten zeige, wie verschleiert worden ist. Sich das kompakt anzusehen, sei sehr erschreckend gewesen.



