- Elternvertretung fordert Krisengipfel mit der Senatorin

Für die Berliner und Brandenburger Schülerinnen und Schüler beginnt das neue Schuljahr - in Berlin mit einigen Neuerungen. So gibt es beispielsweise ein kostenloses Grundschulmittagessen. Den Vorsitzenden des Landeselternausschusses, Norman Heise, freut diese finanzielle Entlastung. Doch: "Dadurch wird die Bildung nicht besser." Er fordert einen schnellen Krisengipfel zu den Themen Personal sowie Lesen, Schreiben, Rechnen.



Zum Schulstart in der Region hat der Vorsitzende des Berliner Landeselternausschusses einen Krisengipfel mit Schulsenatorin Sandra Scheeres (SPD) gefordert. Finanzielle Entlastungen von Eltern seien gute sozialpolititsche Entscheidungen, aber weniger bildungspolitische Hilfen, sagte Norman Heise im Inforadio. "Dadurch wird die Bildung nicht unbedingt besser." Die Elternvertretung sei "hochgradig unzufrieden" mit der aktuellen Schulsituation. "Das betrifft vor allem die Bewegungslosigkeit beim Abschneiden von Berlin bei Vergleichsarbeiten, bei den Schulabschlussquoten, beim Thema Unterrichtsausfall und bei der Steuerung der Quereinsteigenden." Unter anderem seien Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger nicht gerecht auf die Stadt verteilt, so der Vater. Heise fordert einen Krisengipfel in zwei bis drei Wochen - teilnehmen sollten neben der Senatorin, auch die Bildungsverwaltung, Hochschulen, Gewerkschaften, Lehrerverbände und Ausschüsse.



Der Weg der Poltik sei nicht falsch, aber zu langsam, meint Heise. "Wir haben seit Jahren einen gefühlten Stillstand in der Bildungspolitik."

Hintergrund: Das ändert sich zum Schulbeginn

Bessere Ausstattung mit Digitaltechnik



Berliner Schulen sollen deutlich besser mit Digitaltechnik ausgestattet werden. In diesem Jahr, so der Plan, werden 38 Millionen Euro investiert. Das Geld kommt aus dem sogenannten Digitalpakt zwischen Bund und Ländern. In den kommenden zwei Jahren stehen Fördergelder des Bundes in Höhe von rund 170 Millionen Euro zur Verfügung. Auch die Brandenburger Schulen können mehr in Computer und Tablets investieren: Hier stehen in den kommenden fünf Jahren knapp 168 Millionen Euro zur Verfügung. "Wir bringen die Digitalisierung der Schulen auf den Weg und starten mit der Schul-Cloud Brandenburg", kündigt Bildungsministerin Britta Ernst an. Das Geld fließe in die Dateninfrastrukturen der Schulen, dabei insbesondere in leistungsstarke Server, in WLAN-Netze, in Whiteboards, Beamer, Tablets und Laptops.

Gratis-Mittagessen in Berlin bis zur sechsten Klasse

Berliner Kinder aus den Klassen eins bis sechs bekommen künftig Mittagessen in der Schule umsonst. Rot-Rot-Grün wollte mit diesem Beschluss erreichen, dass auch Kinder aus ärmeren Familien ein warmes Mittagessen bekommen - denn bislang mussten die Eltern dieses buchen und bezahlen. Laut Bildungsverwaltung betrifft das Angebot bis zu 198.000 Grundschüler. Wenn es tatsächlich alle in Anspruch nehmen, kostet dieses Angebot Berlin 129 Millionen Euro jährlich. Ob das so kommt, ist allerdings fraglich: Viele Schulen seien noch nicht auf so viele Esser vorbereitet, kritisiert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Bildungssenatorin Sandra Scheeres geht aber davon aus, dass in die meisten Schulen ein warmes Mittagessen anbieten werden.



Erste Hortjahre beitragsfrei

In Berlin sind zudem die ersten beiden Hortjahre jetzt beitragsfrei, die bisherige Bedarfsprüfung fällt weg.



Berliner Schüler fahren im Nahverkehr jetzt kostenlos

Bereits seit 1. August gilt das kostenlose Ticket für Schülerinnen und Schüler in Berlin. Es gilt in Bussen und Bahnen der BVG sowie der S-Bahn für den Bereich AB. Anspruch hat, wer einen Berliner Schülerausweis besitzt oder in Berlin wohnt und in Brandenburg zur Schule geht, allerdings können dann Anschlussfahrausweise für den Tarifbereich C nötig werden. Laufende Aboverträge werden automatisch umgestellt und die monatlichen Abbuchungen eingestellt. Alle anderen müssen sich neu anmelden. Noch bis 30. November 2019 wird der Berliner Schülerausweis als Fahrberechtigung akzeptiert.





Höhere Zuschüsse aus dem Bildungspaket für Berliner

Seit dem 1. Augst 2019 können Berliner Geringverdiener oder Bezieher von Hartz-IV höhere Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) beantragen. [berlin.de] Das Schulstarterpaket wurde von 100 auf 150 Euro erhöht. Mit dem Geld können Lehr- und Arbeitsmaterialien wie Schulhefte, Stifte, Zeichenkästen etc. gekauft werden. Bei mehreren Kindern gelten die genannten Zuschüsse für jedes Kind einzeln.



Erhöht wird auch die Leistung für soziale und kulturelle Teilhabe von derzeit 10 Euro auf pauschal 15 Euro. Deutlich vereinfacht und kundenfreundlicher sollen sowohl das Antragsverfahren als auch die Inanspruchnahme der Leistungen werden, versprechen die Leistungsträger.

Schüler müssen enger zusammenrücken