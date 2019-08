- Digitalexperte: "Eins-zu-Eins-Kommunikation wird immer relevant bleiben"

Am 3. August 1984 startete das Zeitalter der digitalen Kommunikation in Deutschland: Die erste E-Mail wurde empfangen. An der Universität Karlsruhe wurde der erste deutsche Mailserver eingerichtet. Damals eine Sensation. Hendrik Send ist Forscher zum Thema Digitale Innovation am Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft und überzeugt, dass uns die E-Mail weiterhin begleitet.



Die E-Mail sei einfach ein sehr günstiges Instrument, um global zu kommunizieren, sagte Send. Dass dies uns Menschen aber grundlegend verändere, sieht der Forscher nicht so. Denn nicht das Internet oder seine einzelnen Komponenten veränderten uns. Vielmehr passten sich Menschen durch die Nutzung neuer Möglichkeiten und Werkzeuge in ihrem Verhalten an, so der Wissenschaftler. Ein Beispiel sei, dass mittlerweile weniger Briefe geschrieben werden, wo eine E-Mail doch schneller und billiger sei.



Kommunikiation steht im Vordergrund

Wo es ein neues Repertoire an Verhaltensweisen gäbe, folge auch ein neues Repertoire an Problemen, so Send. So müssen User beispielsweise Spam-Mails in Kauf nehmen. Mittlerweile seien aber Spam-Filter immer besser geworden.

Trotz ihres Status als "Dinosaurier des Internets", wie Send die elektronische Post bezeichnete, werde die E-Mail erst einmal bleiben. Denn die Nutzung der E-Mail in Deutschland ist bis 2018 jedes Jahr prozentual gewachsen, wenngleich der Bedarf gesättigt sei. In der Nutzung würden E-Mail und Nachrichten aus Messenger-Diensten für viele User bereits verschmelzen. Es sei nicht mehr allzu auffällig, welcher Kanal jetzt eine Nachricht zustelle, so der Forscher: "Die Eins-zu-Eins-Kommunikation wird immer relevant bleiben."