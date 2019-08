- Schlömer: Mehr Bürgerbeteiligung durch Transparenzgesetz

Am Samstag ist der Auftakt zum Volksentscheid für ein Berliner Transparenzgesetz. Die Idee dahinter: Behörden und öffentliche Unternehmen sollen verpflichtet werden, Verträge, Treffen mit Lobbyisten oder interne Gutachten zu veröffentlichen. Bernd Schlömer ist Sprecher für Bürgerrechte und Digitalisierung der FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus und sieht im Transparenzgesetz viele Vorteile.

Die Idee hinter dem Transparenzgesetz sei, Daten, Gutachten und Statistiken, die nicht den Datenschutz berührten, über ein zentrales Portal online zur Verfügung zu stellen. Schlömer sagte, das könne unter anderem Bauklückenkataster, aber auch allgemeine Berichte oder Informationen zum Nahverkehr umfassen.



Transparenz soll Bürgerbeteiligung fördern

Dadurch solle die Transparenz beim Handeln von Politik und Verwaltung verbessert werden. Auch das Recht auf Informationsfreiheit will die FDP weiterentwickeln und die Voraussetzungen für mehr Bürgerbeteiligung in Berlin erhöhen: "Menschen können nur dann gute Vorschläge für die Weiterentwicklung dieser Stadt geben, wenn sie gut informiert sind", sagte der FDP-Politiker.



Hamburg mache seit zwei Jahren bereits gute Erfahrungen mit einem Transparenzgesetz. Es seien dadurch auch Unternehmensgründungen angeregt worden, so Schlömer. Das Gesetz könne die Bürgerinnen und Bürger ermutigen, Vorschläge für eine bessere Digitalisierung der Verwaltung zu machen. Dafür seien die Daten hilfreich.



Nicht berührt werden vom Transparenzgesetz Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die Willensbildung des Senats, datenschutzrelevante Informationen sowie Informantenschutz. "Es gibt so etwas wie eine Präventivkraft des Nicht-Wissens und die wollen wir auch einhalten", sagte der FDP-Sprecher.