- "Nuklearwaffen haben ein enormes Erpressungspotential"

Das Bild von Ronald Reagan, ehemaliger Präsident der USA, und Michail Gorbatschow, ehemaliger sowjetischer Staatschef, ging in die Geschichte ein: 1987 unterzeichneten sie den INF-Vertrag. Darin beschlossen sie die Abschaffung von Mittelstreckenraketen. In diesem Jahr kündigten erst die US-Amerikaner, dann die Russen den Vertrag. "Der INF-Vertrag hat seine Sicherheitswirkung eigentlich schon lange nicht mehr gehabt", sagt Christian Mölling im Inforadio. Er ist Sicherheitsexperte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.



So habe Russland den Vertrag schon lange gebrochen, sagt Mölling. Alle Indizien deuten demnach darauf hin, dass die Russen Raketen haben, die so weit fliegen können. Außerdem stellen aus Sicht von Mölling nicht nur Mittelstreckenraketen eine Bedrohung dar, sondern viele andere Sachen auch.

Für den Sicherheitsexperten ist die Bedrohungslage in Europa perfide. Denn es gehe aktuell nicht um einen nuklearen Schlag. Vielmehr haben die Nuklearwaffen ein enormes Erpressungspotential. "Sie können Entscheidungen, die irgendwo an einem Kabinettstisch in Europa gefällt werden, damit beeinflussen, dass Sie drohen, dass die einzelnen Kabinettsmitglieder Teil eines Nuklearschlages werden." So könne man Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen, so Mölling.