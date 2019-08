dpa Bild: dpa

Fr 02.08.2019 | Interviews

- Woher kommt die Kritik an Fakten zum Klimawandel?

Selten hatten Klimawandel und Klimaschutz so viel Aufmerksamkeit wie in jüngster Vergangenheit. Angefangen mit den Schülerdemos Fridays for Future, überbietet man sich in der Politik inzwischen mit Vorschlägen. Fest steht: Der Klimawandel ist zu zwei Dritteln menschengemacht, zitiert ARD-Umweltexperte Werner Eckert die Forscher vom Weltklimarat. Der Grund fürs Leugnen des Klimawandels? "Es geht um große Umstellungsprozesse und das macht Angst."