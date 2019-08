dpa Bild: dpa

Do 01.08.2019

- 75 Jahre Warschauer Aufstand

Der 1. August ist in Polen immer ein Tag des Gedenkens. Denn an diesem Tag im Jahr 1944 begann der Warschauer Aufstand gegen die NS-Besatzer. Dieser ist blutig niedergeschlagen worden - 200.000 Menschen starben, ganz Warschau wurde zerstört. 75 Jahre später gibt es besondere Gedenkfeiern. Auch der deutsche Außenminister Heiko Maas nimmt daran teil. Korrespondent in Polen Jan Pallokat berichtet.

In Polen werde es sehr geschätzt, dass der deutsche Außenminister wegen der Gedenkfeierlichkeiten im Land ist. Der Tag ist in Polen ein zentrales Datum, denn zwei Monate lang hatten die Menschen versucht, Warschau zu verteidigen. In der Rede das Außenministers habe sich gezeigt, dass der Besuch für Maas ein persönliches Anliegen sei, so Jan Pallokat. Es gehe dabei um ein besonderes Moment der Geschichte.