Do 01.08.2019 | 15:25 | Interviews

- Klima: "Bisher konnten sich die Wälder selbst regenerieren"

In Sibirien herrschen Waldbrände. Diese haben sich bereits auf fast 3 Millionen Hektar Fläche ausgeweitet. Bisher konnten sich die nordischen Wälder nach Bränden selbst regenerieren, sagt Kirsten Thonicke im Inforadio. Sie ist Expertin in Sachen Brandbeobachtung am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Wenn große Feuerjahre öfter auftreten, könnte aber diese Regeneration gestört werden.

In Sibirien gibt es etwa alle zehn Jahre extreme Feuerjahre. Dann brennen etwa 19 bis 30 Millionen Hektar Wald, das erklärt die Klimaforscherin. In diesem Jahr führt die ungewöhnlich lange Hitzewelle dazu, dass vor allem Sträucher, kleine Bäume und Lärchenwälder brennen. Ist der Brand so stark, dass auch die Moosschicht - und somit die Schutzschicht für die Permafrostböden - brennt, führt das zu einem Auftauen. Dieser Vorgang passiere immer wieder, so Kirsten Thonicke. In der Regel regeneriere sich die Moosschicht wieder.



Häufige Feuerjahre stören natürliche Generation