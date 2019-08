- Hirte: "Abwehrreaktionen der Ostdeutschen sind nachvollziehbar"

In einem Monat wird in Sachsen und Brandenburg gewählt. Für die regierenden Parteien sieht es Umfragen zufolge derzeit nicht gut aus - die AfD hat dagegen großen Zulauf. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung Christian Hirte (CDU) sagte im Inforadio, die Abwehrreaktionen seien nicht nur durch die Politik der letzten Jahre verursacht worden, sondern über eine längere Zeit.

"Die Bürger im Osten haben sicherlich noch stärker als im Westen eine Erwartung an einen starken, handlungsfähigen Staat", so Hirte. "Es geht uns in Deutschland so gut wie nie zuvor. Aber es ist natürlich so, dass wir stärker als zuvor in einer Phase der Instabilität sind - und das spüren natürlich die Bürger, in Ost und West."

Die Menschen in Ostdeutschland hätten aber die Erfahrung gemacht, dass gesellschaftliche, politische und ökonomische Veränderungen ganz konkrete, negative Folgen für einen selbst haben könnten. "Es ist vielen immer noch nicht bewusst, wie traumatisch die Veränderungsprozesse der deutschen Wiedervereinigung für die Einzelnen zum Teil waren", so der Ostbeauftragte der Bundesregierung. Deswegen würden neue Prozesse logischerweise kritischer gesehen als im Westen.