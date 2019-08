dpa Bild: dpa

Do 01.08.2019 | 06:25 | Interviews

- Der Berliner Zoo wird 175 Jahre alt

Am 1. August 1844 wurde der Berliner Zoo unter König Friedrich Wilhelm IV. eröffnet - und ist damit der älteste Zoo in Deutschland. Und er ist auch der artenreichste. Zoo- und Tierpark-Direktor Andreas Knieriem schaut im Inforadio zurück auf viele Momente einer besonderen Zoo-Geschichte - und blickt auch schon einmal in die Zukunft voraus.