- Verbraucherschützerin: "Dieselskandal ist unsägliche Fruststory"

Die Staatsanwaltschaft München hat heute Anklage wegen Betrugs gegen den früheren Audi-Chef Rupert Stadler erhoben. Verfahrensbeteiligte rechnen mit einem Prozess im kommenden Jahr. Auch bei den Verbraucher herrscht noch immer dicke Luft, wie Marion Jungbluth feststellt. Sie ist Leiterin des Team Mobilität und Reisen bei der Verbraucherzentrale Bundesverband.

Aktuell hat das Kraftfahrtbundesamt einen bestimmten Nachrüstsatz freigegeben, aber nur für bestimmte Modelle des Herstellers Volvo. Die Sets zur Nachrüstung kämen aber für viele Autobesitzer "zu spät", so Jungbluth. Viele Kunden hätten sich schon ein neues Auto gekauft. Volvo hatte zuvor angekündigt, dass das Unternehmen die Umbaukosten nicht übernimmt. Mercedes, auf die ebenfalls bald Umrüstungen zukommen könnten, werden voraussichtlich 3.000 Euro bei den Umbaukosten übernehmen. Doch für die Verbraucher ist vor allem riskant, dass die Autobauer und die Nachrüster nicht zusammenarbeiten. So könnten Garantieansprüche verlorengehen, so Jungbluth.



Aus ökologischer Sicht ist die Nachrüstung aber sinnvoll - die neue Hardware senke den Stickoxidausstoß deutlich. Die Luft in den Städten würde so besser. Allerdings steige auch der Kraftstoffverbrauch um maximal sechs Prozent, sagte die Verbraucherschutz-Expertin. Verbaucher sollten sich von den Nachrüstern schriftlich bestätigen lassen, um wie viele Liter der Verbrauch steige. Denn dies bedeute auch: mehr CO2-Emissionen.



Umtauschprämien und Zuschüsse für Elektroautos

Mancherorts wie in Stutgart, gibt es bereits Zonen, in denen bestimmte Dieselfahrzeuge nicht mehr fahren dürfen. Das sei aber noch die Ausnahme, sagte die Expertin. Die Hersteller haben zudem Umtauschprämien angeboten, falls sich Kunden ein neues Auto kaufen wollen. Das Elektroauto sei noch keine Alternative - es ist schlichtweg zu teuer für viele Verbraucher, so Jungbluth. Die Verbraucherzentrale Bundesverband fordert daher, dass die Kaufprämie der E-Autos verdoppelt wird - und zwar nur für Fahrzeuge, die maximal 35.000 Euro kosten. So bekämen vor allem jene Käufer eine Förderung, die sie bräuchten.



Insgesamt aber wären die letzten vier Jahre eine Durststrecke für die Verbraucher gewesen. Sie hätten mit ansehen müssen, wie die Autofahrer in den USA entschädigt wurden, während in Deutschland einzeln geklagt werden musste. Die Autohersteller hätten sich bisher nicht adäquat für die Manipulation der Autos entschuldigt, sagte Jungbluth.