- Was das neue Geldwäschegesetz ändern soll

Geldwäsche ist für die Staatsanwaltschaft in Berlin ein großes Thema, zum Beispiel im Kampf gegen Clan-Kriminalität. Man geht dem Verdacht nach, dass mit Geld aus dunklen Kanälen Häuser und Wohnungen gekauft wurden. Benedikt Strunz gehört zum Investigativ-Team des Norddeutschen Rundfunk mit dem Schwerpunkt Geldwäsche. Er erläutert das Pro und Contra des neuen Gesetzentwurfs.



Zum einen fehlte in Deutschland eine Bargeld-Obergrenze, sagte Strunz. Noch immer könne man auch teure Güter wie Autos hierzulande mit Bargeld zahlen, wenn dies der Käufer wünscht.



Ein weiteres Problem sei eine Beweislast-Umkehr. Wenn Geldkuriere mit großen Bargeldsummen aufgegriffen werden - was an den Grenzen zu Belgien oder den Niederlanden regelmäßig passiere - dann müssen sie nicht darlegen, woher dieses Geld stamme. Polizei und Zoll seien hingegen unter Zugzwang, zu beweisen, dass das Geld aus illegalen Aktivitäten stamme.



Zum Dritten gäbe es eine geringe Aufklärungsquote, was Geldwäsche betrifft, so der Reporter. Eine aktuelle Studie besagt, dass bis zu 100 Milliarden Euro jährlich in Deutschland gewaschen werden. Daran beteiligt sind unter anderem südamerikanische Kokainkartelle. Ebenso sei die italienische Mafia sowie die russische organisierte Kriminalität aktiv.



Behörde ist bislang überfordert

Eine erweiterte Geldwäsche-Meldepflicht soll nun für Makler, Notare und Edelmetallhändler gelten. Bei Zweifeln, muss sich der Händler an die Financial Intelligence Unit (FIU) des Zolls wenden. Strunz sieht hier aber noch viel "Luft nach oben", denn die Meldungen seien bislang uneinheitlich. Ebenso lässt sich kaum kontrollieren, ob Makler und Händler auch wirklich alle Fälle zur Anzeige bringen.



Ein weiteres Problem ist, dass viele Meldungen, die bei der FIU eingehen, unbearbeitet blieben, denn Personalmangel und technische Pannen begleiten die Arbeit der FIU.



Die beschlossenen Transparenzregister seien vor allem für Journalisten sehr hilfreich, so Strunz. Ihr Zweck sei es, die wahren Besitzer von Firmen offenzulegen. Denn es käme vor, dass ein fünfter Mitbesitzer nicht mehr im Register aufgeführt würde, es sich dabei aber um einen Strohmann handeln könne. Auch hier hätte die schwache Rechtspraxis erst diese Möglichkeiten eröffnet, so der Journalist.