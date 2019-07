dpa/ Frank Rumpenhorst Bild: dpa/ Frank Rumpenhorst

Mi 31.07.2019

- Lühmann: "Mehr Sicherheitspersonal und mehr Aufmerksamkeit"

Nach dem tödlichen Angriff in Frankfurt (Main) will Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) mehr Polizei auf deutschen Bahnhöfen einsetzen. Die SPD-Bundestagsabgeordneten Kirsten Lühmann ist ehemalige Polizistin ist Obfrau im Verkehrsausschuss und Mitglied im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn. Sie spricht sich im Inforadio ebenfalls für mehr Polizei in den Bahnhöfen aus, betont jedoch, auch das könne solche Verbrechen nicht verhindern.