Gert Sanders/ bundjugend.de Bild: Gert Sanders/ bundjugend.de

Mi 31.07.2019 | 07:25 | Interviews

- Fridays For Future: Sommerkongress mit der BUNDJugend

An diesem Mittwoch startet der "Fridays for Future"-Sommerkongress in Dortmund. Fünf Tage lange diskutieren junge Klimaaktivisten, wie es mit der Bewegung weitergeht. Mehr als 1.400 Jugendliche haben sich zum Treffen angemeldet. Constantin Kuhn ist bei "Fridays for Future" aktiv und auch Vorstandsmitglied der BUND-Jugend. Er freut sich darauf, seine Mitstreiter nun persönlich zu treffen.