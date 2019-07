- Streetworker: "Überforderung kann in die Obdachlosigkeit führen"

Nur wenige der schätzungsweise 650.000 Menschen in Deutschland ohne Wohnung leben auf der Straße. Denn wer wohnungslos ist, kommt vielleicht noch irgendwo unter. Doch Streetworker Juri Schaffranek beobachtet, dass der aufgeheizte Berliner Wohnungsmarkt immer löchriger wird für jene, die Unterstützung brauchen. Er arbeitet beim Verein Gangway, der in Berlin in der Straßensozialarbeit für Jugendliche und Erwachsene aktiv ist.

Mittlerweile würden sehr schnell Kündigungen bei Mietrückständen ausgesprochen, sagte Schaffranek. Davon seien nicht nur Einzelpersonen, sondern auch immer mehr Familien betroffen. Ein Teil gelange dann schneller als vor fünf bis sechs Jahren in Obdachlosenunterkünfte. Menschen mit psychischen Erkrankungen hätten ein besonders hohes Risiko, in die Obdachlosigkeit zu rutschen, so der Streetworker.



Vermieter nutzten das derzeit aufgeheizte Klima am Berliner Wohnungsmarkt, um schon bei kleinen Verstößen Mieter "an die frische Luft zu setzen", sagte Schaffranek. Dadurch ließen sich die Wohnungen entsprechend teuer vermieten. Die Sozialbehörden und Vermieter seien zwar im Austausch - doch manche Vermieter ließen sich nicht mehr darauf ein, wenn Behörden beispielsweise Mietrückstände übernähmen, so Schaffranek.



Überfordert mit Bürokratie

Er erlebe Menschen, die wichtige Briefe und Dokumente nicht mehr öffneten, geschweige denn eine Webseite aufrufen, um sich über Schlafplätze und Hilfsangebote zu informieren. "Da spielen viele individuelle Sachen eine Rolle", sagt der Sozialarbeiter. Die Betroffenen meldeten sich nach Monaten oder einem halben Jahr mit einem Stapel von Briefen - oft sei es dann schon sehr spät oder zu spät, um eine Wohnung zu retten.



Die meisten seiner Klienten lebten bereits auf der Straße und bräuchten Unterstützung, wieder in die Wohnhilfen hineinzukommen. Wo es noch nicht zu spät sei, böte man eine vorbeugende Unterstützung an. Die Menschen müssten fit gemacht werden, um alle Dokumente durchzuarbeiten, sagte Schaffranke.

Bei den Zählungen von Obdachlosen wird sich der Verein Gangway e.V. beteiligen. Die Zahlen böten die Möglichkeit, eigene Ressourcen besser zu planen. Denn derzeit gäbe es "gefühlte Zunahme" an Obdachlosen, sagte Schaffranek.