- Rosenke: "Es braucht oft mehr als nur ein Dach über dem Kopf"

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe hat am Dienstag Zahlen bekanntgegeben. Der Verein schätzt, dass 2017 rund 650.000 Menschen wohnungslos waren. Menschen ohne Zuhause werden in der Gesellschaft oft vielfach ausgegrenzt, sagte die Geschäftsführerin der Wohnungslosenhilfe, Werena Rosenke.



Deutschland sei ein reiches Land, so Rosenke - aber Deutschland habe auch einen der größten Niedriglohnsektoren in ganz Europa. "Das heißt, wir haben viele Menschen, die dauerhaft mit geringen Einkommen auskommen müssen und somit Schwierigkeiten haben, sich am Wohnungsmarkt zu versorgen - also eine bezahlbare Wohnung zu finden", sagte die Geschäftsführerin der Wohnungslosenhilfe. Wohnungslos werde man, wenn man die eigene Wohnung verlöre - aber beispielsweise in Notunterkünften, bei Freunden und Bekannten oder in sonstigen Unterkünften schlafe. Das läge auch am wenig bezahlbaren Wohnraum.



Wohnungslose in vielen Bereichen ausgegrenzt

Zwischen 2016 und 2017 habe es einen Anstieg der Wohnungslosigkeit um 15 bis 20 Prozent gegeben. Bayern und Nordrhein-Westfalen seien stark betroffen. In Großstädten gäbe es dabei höhere Fallzahlen als in ländlichen Gebieten, so Rosenke. In vielen Fällen bräuchte es aber mehr, als nur wieder ein festes Dach über dem Kopf. Zahlreiche Menschen verlören die Wohnung erst im Zuge einer Krise oder körperlichen wie psychischen Erkrankungen. Wohnungslose Menschen seien nicht nur vom Immobilienmarkt ausgegrenzt, sondern auch aus vielen anderen existenziellen Bereichen der Gesellschaft. "Diese Probleme lassen sich oft nicht lösen, wenn Sie keine Wohnung haben", sagte Rosenke. "Ohne Arbeit keine Wohnung, ohne Wohnung keine Arbeit." Eine eigene Wohnung helfe auch, weitere Probleme im Leben anzugehen und sie auch überwinden zu können, so die Expertin.

