- Trittin: "Bitte keine Eskalation an Straße von Hormus"

Deutsche Politiker diskutieren derzeit, ob und wie sich die Bundeswehr an einer Schutzmission an der Straße von Hormus beteiligen sollte. Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin wirft Iran im Inforadio illegales Verhalten vor, einen Militäreinsatz der Bundeswehr lehnt er aber ab. Er betont, dafür wäre ohnehin ein UN-Mandat nötig.

"Wenn ich in Hoheitsgewässern - in diesem Fall des Oman und/oder des Iran operiere, um das Recht auf freie Durchfahrt durch solche Hoheitsgewässer tatsächlich sicherzustellen", so Trittin, "dann bedarf es eines Mandats des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen." Nur wenn so ein Mandat vorliege, gäbe es auch keinerlei rechtliche Einwände für deutsche Soldaten, sich an einem solchen Einsatz zu beteiligen, erklärte der Grünen-Politiker.

Trittin kritisierte Überlegungen der britischen Regierung zu einer europäisch geführten Militärmission unter Einbeziehung der USA. Das sei der falsche Ansatz. "Eine Koalition der Willigen, ausgerechnet derjenigen Willigen, die nun mehrfach in militärischen Operationen gegen den Iran verwickelt waren, führt nicht zur Deeskalation, sondern zur Eskalation", so Trittin. "Das bestärkt die Strategie der USA, gegen die die Europäer versucht haben - bisher vergeblich - vorzugehen."